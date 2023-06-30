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Трамп указал на подходящий момент для перемирия между РФ и Украиной
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МВФ одобрил выплату Украине транша почти на $900 млн
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Небензя указал на исчерпанные человеческие и военные ресурсы Украины
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Бывший вице-президент США Пенс призвал никогда не отправлять на Украину войска
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Вучич заявил о надеждах Сербии на укрепление исторического союза с США
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Глава МВД Франции сообщил о более 100 арестах в ходе беспорядков
Мир
В Киеве пригрозили отсутствием Зеленского на саммите НАТО без приглашения в альянс
Экономика
В РФ резидентам разрешили продавать банкам валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Общество
В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов из Краснодарского края
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Госдеп начал проверку спецпредставителя по Ирану на предмет обращения с секретными бумаги
Экономика
Китайский юань стал основной валютой в расчетах при закупках гаджетов
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Страны ЕС совместно с партнерами будут искать пути использования активов РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди с грозой в Москве 30 июня

Артиллерия ЦВО

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