Госдеп начал проверку спецпредставителя по Ирану на предмет обращения с секретными бумаги

Спецпредставителя США по Ирану Роберта Мэлли временно отстранили от должности по подозрению в ненадлежащем обращении с секретными бумагами. Об этом сообщил телеканал CNN 29 июня со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Мэлли отправили в отпуск без сохранения зарплаты после того, как ему приостановили допуск к секретной информации в начале этого года на фоне расследования Госдепа.

«Мне сообщили, что мой допуск к секретной информации находится на рассмотрении. Мне не было предоставлено никакой дополнительной информации, но я ожидаю, что расследование будет завершено положительно и в ближайшее время. А пока я нахожусь в отпуске», — сказал Мэлли.

В течение некоторого времени после начала расследования Мэлли оставался на работе, но ему не разрешили получить доступ к секретной информации, говорится в публикации. Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, в настоящее время обязанности Мэлли временно исполняет Абрам Пейли.

В октябре прошлого года суд приговорил экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Стива Бэннона к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, выразившееся в отказе давать показания по поводу штурма Капитолия.