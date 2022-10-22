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Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу

Экс-советник Трампа Бэннон получил четыре месяца тюрьмы и штраф за неуважение к Конгрессу
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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Cуд приговорил экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Стива Бэннона к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, выразившееся в отказе давать показания по поводу штурма Капитолия. Об этом сообщил телеканал NBC в пятницу, 21 октября.

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«Бэннон приговорен к четырем месяцам федеральной тюрьмы и штрафу в $6,5 тыс. Судья сказал, что если Бэннон подаст своевременную апелляцию, он приостановит приговор до тех пор, пока не разыграется апелляционный процесс», — сказано в публикации.

Бэннон заявил, если партия республиканцев победит на выборах в палату представителей, то генеральный прокурор Меррик Гарленд «в конечном итоге станет первым генеральным прокурором, которому предъявят обвинения в импичменте, и он будет отстранен от должности».

В июле экс-советнику Трампа были предъявлены обвинения в неуважении к конгрессу за игнорирование повесток из комитета палаты представителей, расследующего дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее, 21 октября, комитет выдал повестку Дональду Трампу для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Экс-президента просят явиться 14 ноября либо в Капитолий США, либо провести видеоконференцию, чтобы предоставить материалы о его действиях 6 января прошлого года, когда в здание Капитолия ворвались люди.

В декабре прошлого года комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили на Капитолийском холме в Вашингтоне протест. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказание по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия — лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. Десять участников нападения на здание конгресса признали свою вину. Личности сотен участников беспорядков на тот момент установлены не были.

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