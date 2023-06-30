Источник сообщил о возможном уходе Мизулиной из Совета Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации в сентябре, после Единого дня голосования. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

«Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко», — передает издание слова источника, знакомого с обсуждением вопроса.

В то же время другой собеседник газеты сообщил, что «были желающие оставить Мизулину в Совфеде», но не уточнил, кто именно. Несмотря на это, он также подтвердил, что вероятность ухода парламентария высока.

Сама Мизулина пока не дала комментарий на запрос издания по этому вопросу.

Елена Мизулина стала сенатором в 2015 году. Тогда она представляла в Совфеде губернатора Омской области Виктора Назарова. Потом — его сменщика Александра Буркова. С 29 марта врио губернатора региона был назначен глава правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Ранее, в октябре 2022 года в Сети появились слухи о возможном уходе в отставку сенатора Людмилы Нарусовой. Однако она сама опровергла информацию 29 октября, назвав новости фейковыми.