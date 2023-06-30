Вдова Михаила Жванецкого одобрила идею сделать квартиру сатирика общедоступной

В квартире Михаила Жванецкого на 1-й Тверской-Ямской, где он работал с 1988 года, 30 июня откроется концертный зал. Раньше в этой квартире располагался Московский театр миниатюр.

Десятикомнатная квартира на пятом этаже пустовала несколько лет. Пока Москонцерт вместе с супругой Михаила Жванецкого не решили создать в ней место притяжения для поклонников, возродить концертный зал. 30 июня вечером-воспоминанием «Там, где Жванецкий…» состоится открытие музыкальной квартиры на Тверской.

«Я с восторгом отнеслась к этой идее. Квартира была закрыта, и было обидно, что место, где находится Мишин кабинет, никто не может увидеть. Хотелось сделать там музей, но я понимала, что одна такое гигантское помещение привести в порядок не смогу. И так как Москонцерт загорелся сделать там концертную площадку, я поняла, что постепенно мы музей сделаем, восстановим кабинет», — призналась «Известиям» Наталья Жванецкая.

Как рассказала Жванецкая, материалов в личном архиве хватит не на один кабинет. К тому же в этой квартире так же работали коллеги по сцене и по театру Виктор Ильченко и Роман Карцев. Живы их жены, есть дети. И можно было бы посвятить этим важным фигурам мемориальное пространство.

На открытие 30 июня придут близкие и друзья Михаила Жванецкого. Откроется концертный зал выступлением джаз-бэнда Алекса Новикова и заслуженной артистки России Нины Шацкой. Михаил Михайлович очень любил джаз. Ведущий вечера — Михаил Довженко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 30 июня, в 10:00

Смешная квартира: квадратные метры Жванецкого стали концертным залом