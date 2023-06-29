МКБ опроверг информацию о сокращении розничного бизнеса

Информация о том, что Московский кредитный банк (МКБ) может отказаться от развития розничного бизнеса, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе банка в четверг, 29 июня.

«МКБ как универсальный банк продолжит развитие и розничного, и корпоративно-инвестиционного направления», — заявили в пресс-службе организации.

Там добавили, что в части розничного бизнеса банк планирует увеличить клиентскую базу, обновить сеть отделений и банкоматов, а также предпринять шаги по развитию цифровых каналов.

Ранее издание Frank Media со ссылкой на источники сообщило о предполагаемых планах МКБ закрыть розничный бизнес.

МКБ — один из крупнейших частных банков по объему активов, размер которых на 1 июня достиг 4,5 трлн рублей.