В нескольких российских регионах уровень воды достиг критической отметки

Уровень воды у поселка Улькан Иркутской области поднялся выше критической отметки — до 442 см. Из-за ухудшения ситуации в Казачинско-Ленский район направили группировку спасателей. У деревни Ключи уровень воды достиг 492 см, у села Казачинское — уже 239 см, передает телеканал «Известия». Прогнозируется ухудшение ситуации и затопление пониженных участков местности населенных пунктов. Из-за проливных дождей размыло трассу Усть-Кут – Уоян, частично разрушен мост через реку Кунерму. Власти ввели в Казачинско-Ленском районе режим чрезвычайной ситуации.

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