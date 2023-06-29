Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер глава города Мегион в ХМАО Олег Дейнека
Происшествия
Один ребенок погиб и два пострадали в ДТП в Ставропольском крае
Общество
Пожар на химзаводе в Нижнем Новгороде полностью потушен
Мир
Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории
Общество
Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов в центре города
Политика
В МГУ указали на невозможность Евросоюза отказаться от мигрантов
Пресс-релизы
В Москве завершилась конференция Adindex City 2023
Политика
Путин указал на отсутствие пустых полок в российских магазинах
Общество
В ГД предложили ввести льготные ж/д билеты для студентов с юга России
Общество
Бивни мамонта нашли в ходе благоустройства территории у Зарайского кремля
Происшествия
Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам
Общество
Губернатор Ростовской области сообщил о нормализации ситуации в регионе
Политика
Песков указал на сотрудничество РФ и Белоруссии на уровне Союзного государства

Девочка, расстроившаяся до слез из-за того, что не увидела Путина, рассказала о мечте

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восьмилетняя жительница Дербента Райсат Акипова, ролик с которой облетел интернет, рассказала «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента России Владимира Путина.

«Он [Путин] хороший, добрый, защищает нашу страну», — поделилась девочка.

Отвечая на вопрос о том, что бы она сказала главе государства, Райсат призналась, что любит его и что он хороший президент.

Вечером 28 июня Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. По окончании официальных мероприятий президент вышел на встречу с жителями Дербента, которые встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на площадке в Парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

Позднее в Сети появился ролик с девочкой, плачущей от того, что она не смогла увидеть Путина лично из-за большого скопления граждан. Это оказалась Райсат Акипова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023