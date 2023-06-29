Девочка, расстроившаяся до слез из-за того, что не увидела Путина, рассказала о мечте
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- Девочка, расстроившаяся до слез из-за того, что не увидела Путина, рассказала о мечте
Восьмилетняя жительница Дербента Райсат Акипова, ролик с которой облетел интернет, рассказала «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента России Владимира Путина.
«Он [Путин] хороший, добрый, защищает нашу страну», — поделилась девочка.
Отвечая на вопрос о том, что бы она сказала главе государства, Райсат призналась, что любит его и что он хороший президент.
Вечером 28 июня Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. По окончании официальных мероприятий президент вышел на встречу с жителями Дербента, которые встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на площадке в Парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.
Позднее в Сети появился ролик с девочкой, плачущей от того, что она не смогла увидеть Путина лично из-за большого скопления граждан. Это оказалась Райсат Акипова.