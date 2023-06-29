Врач рассказал о последствиях удара молнии

Удар молнии не всегда приводит к смерти. Характер повреждений и прогноз жизни зависят от того, как именно ударила молния. О возможных последствиях и способах помочь пострадавшему «Известиям» 29 июня рассказал главный врач лаборатории «Гемотест Кавказ» Давид Биченов.

«Прямой удар и контактные травмы встречаются крайне редко. В первом случае разряд бьет в человека, во втором — молния попадает в предмет, к которому во время удара прикасается жертва. Например, это может быть металлическая ручка зонта или бытовые приборы, включенные в сеть. Самые частые причины травм от удара молнии — так называемая боковая вспышка и заземляющий ток. Если молния ударила в дерево — дальше разряд либо «перепрыгивает» на стоящего рядом человека, либо проходит к нему через землю», — рассказал Биченов.

При этом он отметил, что удар молнии сильно отличается от того, как на человека действует электрический ток. Несмотря на то что уровень энергии очень высокий, разряд молнии стремительный и короткий.

«Последствия от удара молнией бывают мгновенными и отсроченными. Самую серьезную опасность представляет остановка сердца и дыхания. Если человек потерял сознание после удара, нужно сразу начать реанимацию — делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. После удара молнией не всегда получается прощупать пульс на запястье, даже если человек жив. Так бывает из-за сбоев в работе нервной системы. Поэтому реанимационные действия нельзя останавливать до приезда бригады медиков или пока пострадавший не придет в сознание», — добавил врач.

По его словам, после удара могут появиться судороги, сильная головная боль, тошнота, рвота. Часто жертвы молнии не могут двигать руками и ногами — это временный паралич, обычно он проходит через несколько дней. Еще одно распространенное последствие удара — разрыв барабанной перепонки, который может привести к потере слуха.

«В отличие от ударов высоковольтным током — от проводов, например — разряд молнии редко оставляет на теле глубокие и обширные ожоги. Обычно речь идет об ожогах легкой и средней степени тяжести, которые могут проявиться только спустя несколько дней. Чаще всего у пострадавших на коже появляются фигуры Лихтенберга — это шрамы от разрыва кровеносных сосудов в виде рисунков, похожих на перья или листья папоротника. Они могут привести к серьезным осложнениям. У пострадавшего спустя несколько часов или даже дней после удара молнии могут открыться внутренние кровотечения», — отметил Биченов.

Он также обратил внимание, что после удара молнией необходимо обязательно обратиться к врачу, даже если пострадавший быстро пришел в себя.

«Нужно обязательно обратиться в травмпункт и как минимум сделать электрокардиограмму (ЭКГ). Это позволит исключить скрытые повреждения внутренних органов и убедиться, что сердечно-сосудистая и другие системы организма не пострадали. Даже если человек раньше никогда не жаловался на сердце и у него не было проблем с артериальным давлением, после удара молнией многократно увеличивается риск инфаркта и инсульта. Кратковременный импульс высокого напряжения в любом случае нарушает работу нервной и кровеносной систем — вопрос только в тяжести последствий. Поэтому заниматься самолечением нельзя», — подытожил врач.

Ранее главное управление МЧС по Москве со ссылкой на Росгидромет предупредило о ливнях с грозами и градом примерно с 19:00 28 июня до вечера 29 июня.

27 июня сообщалось, что в Краснодаре в хуторе Ленина мужчина скончался на месте из-за ударившей в его голову молнии. По данным «Известий», погибшему было 49 лет. Он приехал в Краснодарский край из Симферополя, чтобы закупиться овощами и фруктами для дальнейшей торговли в Крыму.