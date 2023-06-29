Пятилетний ребенок пострадал в массовом ДТП в Казани

В Казани в результате столкновения трех легковых автомобилей пострадал пятилетний ребенок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла днем в четверг, 29 июня, на улице Сибирский тракт. По предварительным данным, 41-летняя водитель легкового автомобиля не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в «ВАЗ», который от удара отбросило на Opel.

В результате столкновения пострадал пятилетний пассажир отечественной машины. С различными травмами его госпитализировали в медучреждение.

В этот же день один ребенок погиб и двое пострадали в результате аварии в Ставропольском крае. Они находились в автомобиле ВАЗ-2114, водитель которого по неустановленным причинам допустил съезд с дороги в поле.