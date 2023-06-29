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Цвет для такси выбрали в Ленобласти

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В Ленинградской области депутаты законодательного собрания приняли во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий таксистов ездить на белых автомобилях с желтыми полосами по бокам. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета по транспорту.

По словам председателя комитета Михаила Присяжнюка, которые приводит телеканал «78», так пассажиры смогут понять, что перед ними автомобиль официального перевозчика, оказывающий услуги надлежащего качества. Компании, предоставляющие машины, обязаны обновить цвет автомобилей в течение пяти лет.

Подобную инициативу поддержали в парламенте Петербурга еще в среду, 28 июня. Четыре из пяти поправок касались цвета автомобиля. Противники законопроекта объясняют свою позицию тем, что дополнительные затраты в итоге выльются в повышение стоимости поездок.

Закон о такси был принят в декабре 2022 года. Большинство его норм должны были вступить в силу с сентября этого года. Закон устанавливает требования к водителю, внешнему и внутреннему виду автомобиля, вводит в правовое поле деятельность служб заказа легкового такси, а также основания приостановления и аннулирования разрешения на такси.

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