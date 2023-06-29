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Ученые рассказали об эффективности сырной диеты при ПТСР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с исследователями из Уральского федерального университета и Институтом экспериментальной медицины (Санкт-Петербург) доказали эффективность сырной диеты против синдрома посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Об этом в четверг, 29 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на декана факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Ольгу Цейликман.

«Проблема профилактики и лечения ПТСР является одной из наиболее злободневных задач не только для медицины, но и для цивилизации в целом. Основным препятствием для эффективной коррекции ПТСР является низкая эффективность современных лекарств», — рассказала декан.

По ее словам, в исследованиях, выполненных на лабораторных белых крысах, подвергнутых экспериментальному ПТСР, животным добавляли сыр твердых, зрелых сортов в пищевой рацион на протяжении 14 дней. А другая группа содержалась на обычном рационе.

По итогу эксперимента исследователи сделали вывод, что у крыс, содержащихся на обычном пищевом рационе, наблюдалась повышенная тревожность. Употребление же сыра снизило проявление тревожности и повысило концентрацию дофамина.

Пока что неизвестно, можно ли использовать полученные данные на людях.

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Ранее, 8 марта, психолог рассказал об опасности посттравматического синдрома у военных. По его словам, ПТСР может привести человека к алкоголизму, становится причиной агрессивности, панических атак. Людям с ПТСР тяжело жить в социуме, они начинают испытывать ненависть к окружающим людям.

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