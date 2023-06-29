Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали в Камчатском крае

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории Камчатского края. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на МЧС региона.

Сейсмическое событие было зарегистрировано днем 29 июня. Очаг располагался на глубине 4,2 км и находится в 30 км к северо-востоку от поселка Усть-Камчатск.

Подземные толчки ощутили жители населенного пункта. Разрушение не зарегистрированы, угроза цунами не объявлена.

27 июня землетрясение произошло в турецком городе Элязыг. В его эпицентре оказался район Сиврице. Магнитуда землетрясения составила 4,1.