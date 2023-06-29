Затонувшее судно подняли со дна залива в Сахалинской области

Специалисты группы компаний HYDRO (ГИДРО) приступили к подъему затонувших судов в Сахалинской области. На берег вытащили рыболовецкий траулер весом порядка 300 т.

Руководитель проекта Дмитрий Санников рассказал, что судно было произведено в 1960-е годы. Эксплуатация завершилась в 1989 году. Вскоре после этого судно было выброшено на скалы штормом. За несколько десятилетий траулер ушел глубоко в грунт на дне, пишет ИА SakhalinMedia.

Подъем осуществлялся в несколько этапов. Сначала специалисты выполнили разработку грунта и освободили остов траулера, для этого были использованы экскаватор и илосос. Предварительно водолазы прорезали в остове отверстия для креплений полиспастов и разобрали судно на фрагменты весом примерно по 30 т каждый. Затем была выполнена транспортировка фрагментов по специальному парапету на берег для дальнейшей утилизации.

Работе специалистов препятствовали сильный ветер и волны. Резать судно пришлось во время отливов.

До конца октября планируется очистка акваторий от останков 14 судов. Девять из них находятся в бухте Северо-Курильска.