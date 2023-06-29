Исследование показало востребованность программ в сфере бизнес-образования

Большинство (68%) россиян, прошедших за четыре года обучение по программам предпринимательского образования — это молодые люди в возрасте до 35 лет, показало исследование «Индекс предпринимательской образовательной активности». Его итоги представили «Сбер», Минэкономразвития, Ассоциация развития финансовой грамотности, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и Торгово-промышленная палата.

Выяснилось, что наиболее востребованными у молодежи являются темы обучения, связанные со стартом бизнеса, основами самозанятости и креативным предпринимательством.

Другой важный фактор, который определяет востребованность тех или иных программ, — фактическая занятость обучающегося. 43% прошедших обучение (из тех, кто рассказал о своей занятости) — собственники компаний или ИП, ещё 9% — самозанятые. Остальные 48% потенциально готовы открыть собственное дело, среди них есть школьники и студенты, работники по найму, безработные и пенсионеры.

В то же время эксперты отметили большой спрос на такие темы, как продажи (в том числе через маркетплейсы) — 22% запросов, бизнес-планирование, брендирование, маркетинг, привлечение клиентов — 15%, а также формирование отчетности, юридическая и финансовая грамотность — 9%.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова, «образовательные программы, особенно для молодежи, становятся основой для начала и успешного ведения предпринимательской деятельности». «Мы видим, что предприниматели, прошедшие обучение, в целом более успешны, чем те, кто не учился», — добавил Попов.

За четыре года мониторинга обучение на программах предпринимательского образования прошли 700 тыс. человек. Во время исследования учитывались более 5 тыс. таких программ, которые реализовали порядка 3 тыс. компаний и организаций.

Индекс ПОА отражает корреляцию баланса спроса и предложения на бизнес-обучение с предпринимательской активностью в регионе с учетом его инвестиционной привлекательности. На основе значений данного индекса формируется рэнкинг субъектов РФ.