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В Москве выпала из окна 28-летний вице-президент Локо-банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вице-президент Локо-банка Кристина Байкова скончалась в возрасте 28 лет после падения с 11-го этажа апартаментов в Москве. Об этом 29 июня сообщило ИА Регнум.

«Было установлено, что вечером 23 июня погибшая звонила своему 34-летнему знакомому и пригласила его в гости на выходные. Около 3 часов ночи она выпала из окна. Ее тело было обнаружено около одного из подъездов дома, в котором она проживала», — рассказал источник агентства.

Девушка выпала из окна дома на Ходынском бульваре, от полученных травм она скончалась на месте. В Локо-банке Байкова руководила департаментом по работе с корпоративными клиентами, до этого руководила проектом в Московском кредитном банке.

По факту гибели девушки проводится проверка. Расследованием занимается Следственный комитет.

Ранее, 22 июня, хоккеист «Рязань-ВДВ» Георгий Савин выпал из окна 18-го этажа жилого дома. Ему было 22 года. Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

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