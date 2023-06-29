Первый в РФ турпоезд «Грушинский экспресс» запустили из Самары

С железнодорожного вокзала Самара к платформе имени Грушина сегодня, 29 июня, впервые отправился первый в России пригородный туристический поезд «Грушинский экспресс». В торжественной церемонии отправления принимали участие руководители ОАО «РЖД», Куйбышевской железной дороги, правительства Самарской области, а также президент Грушинского фестиваля Борис Кейльман и именитые исполнители авторской песни.

НИА «Самара» пишет, что туристический ретросостав подготовили специально к юбилейному 50-му фестивалю авторской песни имени Валерия Грушина. Поезд оформили в стиле 1980-х годов и дополнили символикой на тему туризма и фестиваля. В каждом вагоне есть сиденья с деревянными рейками в стилистике того времени. Один из вагонов переоборудовали в концертный зал со сценой, скамейками и столиками, выполненными в виде гитары.

По пути следования «Грушинский экспресс» будет своеобразной концертной площадкой. Благодаря тематическому интерьеру вагонов произойдет полное погружение в главный бардовский фестиваль страны. Когда поезд прибудет на платформу имени Грушина, начнется праздничный концерт.

На территории платформы организовали концертный зал под открытым небом, установили беседки, зоны отдыха и питания, санитарные комнаты. На участке Пискалы — Канал обустроили селфи-площадку. Оттуда проложили экотропы до платформы имени Грушина.

Ранее сообщалось, что в Самаре введут ограничения на некоторых участках дорог. Это связано с проведением Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Так, движение транспорта ограничат по дороге в поселке Прибрежный, от улицы Набережной до ж/д станции 135 км. Меры будут действовать до 8:00 3 июля.

Грушинский фестиваль будет проходить с 29 июня по 2 июля. В его рамках откроют более 10 концертных площадок, на которых выступят порядка 100 авторов — и исполнителей, и поэтов.