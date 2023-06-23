Ограничения введут на самарских дорогах из-за Грушинского фестиваля

В Самаре будут действовать ограничения на некоторых участках дорог. Это связано с проведением Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина.

Так, движение транспорта ограничат по дороге в поселке Прибрежный, от улицы Набережной до ж/д станции 135 км. Меры будут действовать с 8:00 29 июня до 8:00 3 июля.

Ограничения не распространяются на спецтранспорт, машины с пропусками, согласованными ГУ МВД по региону и выданными дирекцией фестиваля, уточняет НИА «Самара».

Грушинский фестиваль будет проходить с 29 июня по 2 июля. В его рамках откроют более 10 концертных площадок, на которых выступят порядка 100 авторов и исполнителей и поэтов.