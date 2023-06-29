Порядка 150 млн рублей вложат в выращивание персиков под Астраханью

Садоводческое хозяйство создадут на полях Володарского района Астраханской области. Там планируется выращивать нектарины и персики. Об этом рассказал глава района Хамза Исмуханов. Поэтапная стратегия была представлена на его встрече с соучредителями ООО «Фьючер Эвергроу».

«Астрахань 24» со ссылкой на Исмуханова сообщает, что инвесторы уже освободили от ненужной растительности более 100 га земли и проложили трубопровод для водоснабжения. Позже планируется высадить ореховые деревья по периметру участка, а на 1/5 его части — саженцы плодовых деревьев.

Объем инвестиций составит порядка 150 млн рублей. При трудоустройстве предпочтение будут отдавать местным жителям.

Ранее сообщалось, что в Икрянинском районе Астраханской области появится инкубатор для выращивания осетровых пород. Маточные стада для разведения закупил местный рыбзавод.