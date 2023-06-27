Новая форелевая ферма появилась в Челябинской области

Новую форелевую ферму запустили в Кунашакском районе Челябинской области. Об этом сообщает Kursdela.biz со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Ферма открылась на озере Калды. Раньше на территории располагался рыбопитомник, однако в последние 30 лет он был заброшен. Помимо форели, ферма займется выведением белого амура, осетра, карпа и щуки.

На предприятии организовано восемь прудов. Два из них подготовлены для спортивной рыбалки.

Ранее сообщалось, что в Икрянинском районе Астраханской области построят инкубатор для выращивания осетровых пород. Местный рыбзавод закупил маточные стада для разведения.