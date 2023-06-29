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Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
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Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата

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Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey
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Перенос сроков вступления в силу запрета на оборот импортных ветеринарных препаратов, производители которых не получили сертификат GMP российского образца, не планируется. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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Ранее импортеры таких лекарств предупреждали, что им не хватает времени на прохождение процедуры, что грозит уходом с рынка большинства зарубежных препаратов.

С 1 сентября 2023 года оборот лекарств тех компаний, которые не прошли проверку требованиям GMP, действительно будет запрещен, подтвердили в Россельхознадзоре.

Эту норму внесли в законодательство еще в 2021 году и дали производителям два года на прохождение сертификации.

По данным ассоциации импортеров ветпрепаратов «АВФАРМ», вступление в силу требований о наличии этого сертификата означает, что «поставки более 85% импортируемых ветпрепаратов в страну станут невозможны», потому что процесс его получения «требует значительного объема согласований, времени на реализацию и финансовых вложений».

В Россельхознадзоре и Минсельхозе «Известия» заверили, что введение нормы не грозит дефицитом лекарств. Согласно аргументам ведомств, порядка 60% препаратов на российском рынке — отечественные, а как минимум половина импортных уже прошла сертификацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 29 июня, в 10:00

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