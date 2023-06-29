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В РФ предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пенсионерам и детям-сиротам могут запретить проводить сделки с недвижимостью за наличные. А перевод средств третьим лицам по итогам таких сделок предложили сделать возможным, только если получатель лично подтвердит основания для него.

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Такую инициативу в кабмин и ЦБ направили крупные риелторские компании, с копией документа ознакомились «Известия».

Каждый год в России заводят около 7 тыс. уголовных дел, связанных с мошенничеством с недвижимостью, сказал эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

Довольно часто жертвами становятся именно люди пожилого возраста, а также дети-сироты, подчеркнул заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков. Риелторы предложили кабмину и ЦБ меры дополнительной защиты для таких граждан от мошенников.

В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что аппарат правительства РФ получил соответствующие инициативы.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Известиям», что поддержит любую инициативу, предлагающую безопасные инструменты контроля за переводом средств и приобретением жилья.

Меры позволят обезопасить граждан и повысить прозрачность на рынке жилой недвижимости, но обязать пенсионеров и детей-сирот проводить сделки через банк нельзя, полагает Павел Склянчук.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счета вот: продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные хотят ограничить

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