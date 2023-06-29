Китайский пианист Лю Шикунь сравнил Конкурс Чайковского с могучим танком

Конкурс Чайковского — уникальное явление в мировом конкурсном движении, заявил «Известиям» китайский пианист и композитор, член жюри XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского Лю Шикунь.

«Конкурс Чайковского — как могучий танк, в котором есть всё, в то время как все остальные международные конкурсы — легкое оружие. Без сомнений, он остается если не самым сложным, то одним из самых сложных соревнований в мире», — считает музыкант.

По его мнению, иногда политика побеждает музыку, что сильно огорчает. Но она не повлияла на уровень состязания и участников, он по-прежнему высок. Финалистам артист пожелал продемонстрировать всё, на что они способны и продолжать служить мировому искусству.

Победитель конкурса среди пианистов будет назван 29 июня.

Лю Шикунь — лауреат Первого конкурса Чайковского, состоявшегося в 1958 году. 19-летний конкурсант уступил тогда только американцу Вану Клиберну.

Сегодня Лю Шикунь — член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, постоянный директор Общества продвижения китайской культуры, президент Гонконгской ассоциации литературы и искусства, почетный профессор Центральной и других консерваторий Китая.

Входил в состав жюри международных конкурсов пианистов: им. Листа, им. П.И. Чайковского, им. Вана Клиберна и др. В Китае насчитывается более 100 центров фортепиано и искусства Лю Шикуня, восемь детских садов музыки и искусства Лю Шикуня.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 29 июня, в 10:00

«Конкурс Чайковского — могучий танк»