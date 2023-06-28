В Москве наладят производство лекарства для лечения рака

В Москве планируют наладить производство лекарств для лечения рака, а также препаратов для пациентов с сахарным диабетом в рамках двух офсетных программ. Об этом в среду, 28 июня, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Лекарства будет производить группа компаний «Р-Фарм» на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» в рамках двух офсетных контрактов, отмечает сайт kp.ru.

Первый контракт предусматривает запуск производства 10 международных непатентованных наименований в Алабушеве и Печатниках. Лекарства пойдут пациентам с сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими болезнями, пишет RT.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках второго контракта запланировано производство четырех видов лекарств — иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, первые поставки лекарств в медучреждения столицы по контрактам начнутся в 2025–2026 годах, отмечает НСН.

В июле прошлого года сообщалось, что в Центре радиологии Минздрава создали препараты против тяжелых форм рака.

Как рассказал «Известиям» директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова Минздрава России Дмитрий Майстренко, российские медики исследуют новый метод борьбы с раком на последних стадиях — радиоактивные лекарства.

Речь о новом направлении в медицине и онкологии — тераностике, когда радиофармпрепараты (РФП) используют не только в диагностике, но и в терапии запущенных стадий онкологических заболеваний.