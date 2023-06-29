В Москве пройдет литературно-экологический фестиваль «Летние дни»

1 и 2 июля в саду имени Н.Э. Баумана в Москве пройдет литературно-экологический фестиваль Музея Константина Паустовского «Летние дни». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Фестиваль пройдет в Москве в шестой раз. В этом году для горожан и туристов подготовили больше 30 познавательных и творческих программ. Это выставки, мастер-классы по флористике и лекции», — отметила она.

В рамках фестиваля организуют несколько тематических пространств. Среди них — «Библиотека под деревом», где представят книжные новинки отечественных и зарубежных писателей. А в Овальной беседке проведут мастер-классы по созданию экокомпозиций. Там же устроят театрализованные занятия для детей — участники подготовят и покажут зрителям спектакль по сказке Паустовского «Теплый хлеб».

В расположенном рядом лектории слушателям расскажут о жизни и творчестве Константина Паустовского.

Кроме того, в саду имени Н.Э. Баумана организуют мастер-классы, во время которых предложат сделать открытки из сухоцветов или собрать гербарии.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.