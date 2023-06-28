В Минэнерго объяснили рост цен на бензин в России

Рост цен на бензин пришелся на май-июнь — период проведения первой волны плановых ремонтов нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), это сезонное событие, заявили в Минэнерго 28 июня.

По итогам торгов 22 июня цена Аи-92 в европейской части России побила рекорд почти двухлетней давности. Об этом свидетельствовали данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Впервые с августа 2021 года стоимость марки превысила 58,5 тыс. рублей за 1 т.

«Сейчас ремонты завершаются, поэтому постепенно стабилизируется производство бензина. При этом в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в пределах инфляции. Поэтому рост оптовых цен на изменение розничных цен существенного влияния не окажет», — подчеркнули в министерстве.

Что касается оптовых цен, то в 2022 году на фоне сокращения экспорта наблюдался избыток предложения, из-за которого в прошлом году оптовые цены находились на низком уровне, отметили в Минэнерго.

«Сейчас ситуация в опте постепенно выравнивается с учетом интересов как производителей бензина, так и его покупателей. Во второй половине июня в России в среднем в сутки производится 124 тыс. т автомобильного бензина, что на 3,2% выше, чем годом ранее. Поэтому спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением», — рассказали в ведомстве.

Министерство держит ситуацию на контроле, а нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта, заключили в ведомстве.

Ранее, 14 июня, Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием увеличить объемы продаж бензина на бирже. Отмечалось, что продажи бензина на бирже за последние пять месяцев сократились на 7,9%. В результате, образовался спрос на Аи-92 и Аи-95.

13 февраля вице-премьер России Александр Новак заявил, что бензин в РФ почти вдвое дешевле, чем в среднем в Европе.