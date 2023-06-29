Названа минимальная стоимость свадьбы в России

Минимальный бюджет на свадьбу в России составляет 47 130 рублей, говорится в исследовании ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». С его результатами ознакомились «Известия» 29 июня.

Эксперты сравнили платежи по «свадебным» категориям в период с 1 мая по 20 июня 2023-го и в аналогичный период в 2022 году.

«Средний чек затрат на «минимальный» свадебный набор в формате свадьбы для двоих, куда входят свадебные наряды, два обручальных кольца, букет невесты и бутылка шампанского, составляет 47 130 рублей, что на 5% выше уровня прошлого года», — отмечается в исследовании.

При этом, по данным «Чек Индекс», число покупок свадебных платьев снизилось на 15%, мужских костюмов — на 7%, шампанского — на 7%. Однако россияне стали чаще покупать обручальные кольца — на 13% больше, чем в мае-июне прошлого года.

В то же время, по информации ЮKassa, в 2023 году россияне в начале свадебного сезона стали чаще, чем в прошлом году, арендовать автомобили, покупать одежду, ходить в салоны красоты и бронировать отели, но сократили траты на рестораны.

Также отмечается тренд — свадьба на двоих.

«В последние годы в России стал популярен формат свадеб на двоих без приглашенных гостей, поэтому пары стали реже заказывать банкеты в ресторанах, но по-прежнему тратят на праздник для себя: бронируют отели, заказывают услуги в салонах красоты и покупают свадебный букет», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По ее словам, в 2023 году по сравнению с 2022-м в мае — июне количество платежей в кафе и ресторанах через ЮKassa стало меньше на 5%, оборот заведений общепита при этом вырос на 23%, плательщиков стало меньше на 11%, а средний чек увеличился на 30% до 2 407 рублей.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что в 2023 году 4,6% опрошенных жителей крупных и средних городов России собираются сыграть свадьбу. Согласно исследованию «СберСтрахования жизни», расходы на торжество, по мнению россиян, составят в среднем 255 тыс. рублей.