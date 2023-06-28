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Курейш Картоев сознался в убийстве экс-главы ЦПЭ МВД Ингушетии
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Курейш Картоев сознался в убийстве экс-главы ЦПЭ МВД Ингушетии

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Фото: соцсети
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Баталхаджинец Курейш Картоев сознался в убийстве экс-главы центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, а также пригрозил родным убитого кровной местью. Об этом 28 июня сообщает Telegram-канал «Фортанга».

В распоряжении «Известий» появилось соответствующее видео.

На кадрах Картоев угрожает другим членам семьи Эльджаркиевых, в том числе силовикам, которые причастны к задержаниям и судам над баталхаджинцами.

«Все, кто вышел из дома Эльджаркиевых (все родственники убитого. — Ред.), — наши кровные враги. Мы вас не оставим. <...> Знайте, что всё, что с ними произойдет, происходит из мести за их зло», — заявил Картоев.

Он выразил уверенность, что в заключении по делу об убийстве Эльджаркиева сейчас находятся невиновные люди.

«Вообще задержанных я почти никого не знаю. Это вообще простые ребята, работавшие на стройке», — подчеркнул автор видеообращения.

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27 ноября 2019 года источник «Известий» заявил о том, что убийство Эльджаркиева полностью раскрыто благодаря данным с камер наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток». Сделать это удалось за две недели.

Эльджаркиев и его брат были убиты 2 ноября того же года на улице Академика Анохина в Москве. Ахмед работал нейрохирургом в одной из столичных больниц. Преступление было совершено членами секты баталхаджинцев из села Экажево из кровной мести.

Картоеву заочно выдвинули обвинения в ноябре 2019-го по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), а также по ч. 3 ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. Он был объявлен в международный розыск. Слушания начались лишь спустя три года, пока велось следствие, 8 февраля 2023-го. В Ростове-на Дону на скамье подсудимых оказались 11 человек, большинство из них — родственники: Ахмед Арапиев, Алихан Белхароев, Али Картоев, Гелани Костоев, Исса Накастхоев, Алихан Оздоев, Аслан, Закре и Хасан Полонкоевы, Беслан и Алихан Хидриевы.

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