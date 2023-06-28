Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Графика

Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Графика

2023-06-28 18:40:15

2023-06-28 18:40:15

2023-06-28 18:40:15

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