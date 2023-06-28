В Москве водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с грузовиком

Человек погиб в результате дорожной аварии на Филатовском шоссе в ТиНАО в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы в среду, 28 июня.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, совершил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля погиб на месте», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств аварии.

Ранее в этот день легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись возле дома № 2 по Трубной улице в центре Москвы, пострадали два человека.

В результате столкновения BMW отбросило в столб, мотоцикл загорелся. Кроме того, был совершен наезд на пешехода, сообщает телеканал «360».