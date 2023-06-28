Чикаго и Детройт лидируют в мировом рейтинге по загрязненности воздуха

Чикаго и Детройт возглавили мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом, об этом сообщает портал IQAir. Третье и четвертое места заняли пакистанские Карачи и Лахор. Показатели загрязнения превышают 100 баллов, передает телеканал «Известия». Чикаго и Детройт находятся под влиянием лесных пожаров. Дым распространяется на другие города. Предупреждения об ухудшении качества воздуха получили более 24 млн жителей США.

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