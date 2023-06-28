Главный акционер немецкого автоконцерна BMW Штефан Квандт заявил, что правительство Германии ставит под угрозу энергоснабжение предприятий и домохозяйств своей хаотичной и дорогостоящей энергетической политикой. Об этом сообщает в среду, 28 июня, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание отмечает, что электросетям в стране на каждом уровне напряжения не хватало физических мощностей и возможностей цифрового управления для распределения необходимого количества энергии по всей площади.

«Чего не хватает в целевом зеленом сценарии, так это технологий хранения больших объемов энергии <…> Однако таких технологий, включая экологически чистый водородный цикл, пока не предвидится» — посетовал Квандт.

Акционер считает, что существует опасность высоких затрат для промышленности и граждан, вынужденных отключений, а также риск нарушений энергоснабжения в нескольких регионах. Во избежание угрозы общественному порядку немецкому правительству важно найти баланс между усилиями по защите окружающей среды и распределением налогового бремени для населения.

Кроме того, Квандт отнес шаги по постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания, переход на тепловые насосы в частных системах отопления и другие нововведения к «запугиванию, регулированию и бюрократизации».

По данным FAZ, недовольство энергетической политикой в стране среди немецких деловых кругов растет. В частности, предпринимателей не устраивает отсутствие общей концепции.

Ранее, 21 июня, немецкая газета Bild предрекла Германии сохранение высоких цен на электричество. Причиной этому стало атомных электростанций и внедрение зеленой политики. А 4 марта немецкая газета Welt am Sonntag спрогнозировала, что Германия может столкнуться с острой нехваткой электроэнергии в 2025 году. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве России Станислав Митрахович 27 февраля в разговоре с «Известиями» заявил, что Германии нужно будет более $1 трлн до 2030 года для полного обновления энергетической системы страны. Для этого ФРГ надо заменить угольные станции, а также создать систему промышленного хранения энергии.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.