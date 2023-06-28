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Определены 240 полуфиналистов конкурса «Нашествие: Молодые ветра»

Конкурс «Нашествие: Молодые ветра» объявил полуфиналистов
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Фото: Getty Images/FangXiaNuo
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Жюри Всероссийского молодежного музыкального конкурса «Нашествие: Молодые ветра» во время предварительного этапа отобрало 240 полуфиналистов для участия в основном туре, сообщили в пресс-службе конкурса.

Организатор конкурса — радиостанция «НАШЕ Радио» получила 4041 заявку от музыкантов из пяти стран: России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Киргизии. Тем самым конкурс стал международным.

Посмотреть список музыкантов, прошедших в полуфинал, можно на сайте молодыеветра.рф. Там же открыто и зрительское онлайн-голосование, которое определит 40 финалистов конкурса. Проголосовать за понравившегося исполнителя может любой. Отборочный этап уже начался и завершится 30 июня.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее, 16 мая, председатель жюри конкурса и программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков рассказал «Известиям», что пять финалистов конкурса отправятся в тур по России. Также они получат возможность ротации своих песен в эфире «Нашего радио» и запишут виниловую пластинку со своими песнями.

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