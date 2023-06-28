Всероссийский союз пациентов оценил идею отказаться от зарубежных ИВЛ

Всероссийский союз пациентов (ВСП) согласен с необходимостью импортозамещения медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но призывает быть прагматичными в реализации данной инициативы. Об этом в разговоре с «Известиями» 28 июня заявил председатель общественного Совета при Росздравнадзоре, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ВСП Ян Власов.

Ранее в этот день стало известно, что Минпромторг предложил запретить закупку госучреждениями зарубежных аппаратов ИВЛ. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале проектов нормативных актов. В Минпромторге «Известиям» сказали, что данная мера позволит поддержать российских производителей таких аппаратов, и они готовы «покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме».

«ВСП выступает за импортозамещение, госзаказ для стабильного развития науки и отечественной фармацевтической отрасли и другие меры поддержки, которые позволят стать нашим производителям более конкурентоспособными. Вместе с тем наши решения должны быть прагматичными, в первую очередь. Особенно когда идет речь о жизни наших детей. Это намного важнее текущих интересов бизнеса», — прокомментировал Власов.

Он отметил, что в ВСП выступают за поддержку российского предпринимательства, так как это отвечает интересам безопасности страны. Однако эта поддержка, по его словам, должна строиться «на принципах последовательности и разумности», чтобы исключить риски для здоровья граждан.

В этой связи Власов обратил внимание, что отказ от закупок иностранных ИВЛ должен происходить таким образом, чтобы в России не возник дефицит этого оборудования.

15 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения и отметил, что в стране в текущем году будет построено 1,2 тыс. объектов медицинской инфраструктуры.