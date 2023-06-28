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Грузовик насмерть сбил работника склада во Владивостоке

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Во Владивостоке проводится проверка по факту гибели сотрудника склада под колесами грузовика. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Трагедия произошла во вторник, 27 июня, а территории складских помещений на улице Днепровская. Водитель грузовой машины Hino Рrofi потерял управление и врезался в легковушку Honda CR-V, а затем наехал на работника склада 1967 года рождения.

От полученных травм рабочий погиб на месте, пишет РИА «Восток-Медиа». Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства, в том числе в сфере охраны труда и достаточности принимаемых мер безопасности на территории объекта.

22 июня в Ишимском районе Тюменской области самосвал, двигаясь задним ходом на участке, где проводились ремонтные работы, наехал на 32-летнего дорожного рабочего. Мужчина погиб.

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