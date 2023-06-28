Грузовик насмерть сбил работника склада во Владивостоке

Во Владивостоке проводится проверка по факту гибели сотрудника склада под колесами грузовика. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Трагедия произошла во вторник, 27 июня, а территории складских помещений на улице Днепровская. Водитель грузовой машины Hino Рrofi потерял управление и врезался в легковушку Honda CR-V, а затем наехал на работника склада 1967 года рождения.

От полученных травм рабочий погиб на месте, пишет РИА «Восток-Медиа». Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства, в том числе в сфере охраны труда и достаточности принимаемых мер безопасности на территории объекта.

22 июня в Ишимском районе Тюменской области самосвал, двигаясь задним ходом на участке, где проводились ремонтные работы, наехал на 32-летнего дорожного рабочего. Мужчина погиб.