Грузовик насмерть сбил рабочего на ремонтируемой трассе в Тюменской области

В Ишимском районе Тюменской области грузовик насмерть задавил рабочего. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Наезд произошел в четверг, 22 июня, на автодороге Ишим – Казанское – граница Казахстана. Самосвал БЦМ-52, двигаясь задним ходом на участке, где проводились ремонтные работы, наехал на 32-летнего дорожного рабочего.

В результате мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет портал «Наш город». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

30 мая в Пятигорске (Ставропольский край) водитель трамвая сбила дорожного рабочего, который ремонтировал пути. В состоянии травматического шока 59-летнего мужчину доставили в реанимацию городской больницы.