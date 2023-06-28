Нравственно-патриотический центр для подростков возведут в Свердловской области

Нравственно-патриотический центр по воспитанию подростков появится в селе Колюткино Свердловской области. Православная служба милосердия уже объявила сбор на фундамент и строительство первого корпуса, говорится на сайте организации.

«Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, профилактику деструктивного поведения, развитие положительных комуникативных навыков и реализацию личностного потенциала каждого участника», — заявляют авторы проекта, их цитату приводит ИА «Ура.ру».

К настоящему моменту в Колютино уже огородили место строительства, пробурили скважину, частично сделали канализацию, выкопали котлован, завезли щебень и песок. Теперь, чтобы заложить фундамент и возвести стены первого корпуса, необходимо 5 млн рублей. Пожертвовать просят всех неравнодушных, отмечает Тагилсити.ру.

Православная служба милосердия — это общественная организация, которая выросла из отдела при Екатеринбургской епархии. Она оказывает социальную и благотворительную помощь.