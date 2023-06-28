Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке Саратова

В Заводском районе Саратова произошел крупный пожар в жилом пятиэтажном доме. Погибли два человека.

Возгорание возникло около 4 часов утра среды, 28 июня, в доме на Ново-Астраханском шоссе. Горела квартира на третьем этаже. Площадь пожара составила 20 кв. м, выгорела одна из комнат.

После тушения спасатели обнаружили тела 67-летней женщины и 46-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

ИА «Взгляд-инфо» пишет, что в этом доме не раз происходили инциденты, которые требовали внимания различных ведомств. Так, 22 мая с фасада дома на 13-летнего мальчика упал кирпич. А в октябре 2020 года мать выбросила из окна четвертого этажа двух девочек.

28 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого пострадали три человека, включая младенца. Огнеборцы спасли 30 человек, в том числе четырех детей.