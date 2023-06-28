Младенец пострадал при пожаре в жилом доме Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого пострадали трое человек, включая младенца. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома. Огнеборцы спасли 30 человек, в том числе четырех детей. Для эвакуации населения они использовали в том числе автолестницу.

«Помощь врачей потребовалась месячной крохе и двум жильцам», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Для тушения были задействованы 17 человек и пять единиц техники. Возгорание на площади 20 кв. м удалось оперативно ликвидировать и не допустить распространение огня.

Ранее, 27 июня, в Санкт-Петербурге в результате пожара в многоквартирном доме на Костромском проспекте пострадал мужчина. Его доставили в больницу с термическими ожогами груди, живота и рук, а также ранами на предплечье и отравлением дымом.