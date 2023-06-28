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Литературный фестиваль имени Сергеева-Ценского проведут под Тамбовом

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В Тамбовской области проведут литературно-музыкальный фестиваль имени Сергея Сергеева-Ценского. Он состоится 1 июля на родине писателя в селе Коптево Рассказовского муниципального округа.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», впервые на фестивале выберут формат отдыха в виде глэмпинга. Он будет проходить с 30 июня по 2 июля. Также запланированы обзорные экскурсии по залам литературно-мемориального музея.

Гостей фестиваля будут ждать «Летний вернисаж», «Библио-кафе», «Территория детства», «Трапезный ряд», «Аллея ремесел», «ЭКО-лавка» и «Фольклорные вечерки». В завершение программы пройдет концерт классической и эстрадной музыки.

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