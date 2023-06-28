У разбитого корыта

Когда событие произошло и поток мутной информации схлынул, можно спокойно проанализировать новые данные и подумать о тех вещах, о которых может быть раньше особо и не задумывались. Конечно, в первую очередь нужно заглянуть в прошлое самого Пригожина, для того чтобы понять, как он дошёл до путча, после которого всё потерял.

Конспирологические теории о том, что он состоял на службе у американцев, нужно, безусловно, отбросить, потому что всё происходящее для них тоже было большим сюрпризом. Кстати говоря, за океаном остались всем происходящим недовольны, потому что это был явный фальстарт. Американцы, конечно, мечтали о «патриотическом майдане» в России и хотели использовать Пригожина втемную, но планировали это на весну следующего года, аккурат к президентским выборам, а точно не сейчас. Очевидно, что причины случившегося кроются исключительно в личности самого Пригожина. Именно он организатор этого события. Именно он повел за собой веривших ему бойцов «Вагнера», соответствующе организовал подчиненные ему СМИ, поэтому прежде всего с ним и нужно разбираться.

Главная причина, которую нужно очень четко осознать, это бизнес-интересы самого Пригожина. Широкая публика у нас привыкла воспринимать его как профессионального военного, бойца, патриота, блогера, политика, даже международного масштаба (Африка и Сирия). На самом деле, конечно, это главное заблуждение, которое нужно разоблачить. Пригожин — бизнесмен до мозга костей: таким был, таким оставался и таким будет. Он никогда не служил в армии, зато на зоне «отмотал» долгий срок. Его приход в бизнес случился в 1990 году, аккурат после того, как он отсидел в 80-е годы 9 лет за кражи, грабежи и разбои. После освобождения он открыл ларек на одном из питерских рынков, где торговал фастфудом. Так будущий мятежник заработалсвои первые деньги, а для крышевания своего бизнеса использовал старые криминальные связи.

Заработанные деньги он инвестировал в открытие своего первого ресторана «Старая таможня», который в 90-е годы считался одним из самых дорогих и респектабельных в Питере. Это позволило Пригожину затем открыть еще несколько подобных ресторанов в элитном, премиальном сегменте с большой долей выручки. Кроме того, он занялся кейтерингом — новым по тем временам и весьма прибыльным направлением.. Это принесло ему еще больше прибыли, но главное — дорогие корпоративы и банкеты позволили Пригожину лично познакомиться с представителями питерской элиты.

Расцвет бизнеса Пригожина в Питере пришелся на времена губернатора Яковлева, который выиграл выборы у Собчака. Владимир Путин в то время уже уехал в Москву.. Поэтому, когда всякие злые языки пишут, что Пригожина и Путина связывают какие-то связи еще по питерским временам, то они совершенно не понимают, о чем говорят. Пригожин поднялся именно во времена противника Путина и Собчака — Яковлева, то есть он изначально принадлежал к совершенно другому лагерю.

Один из элитных пригожинских ресторанов под названием New Island, который располагался на плавучем теплоходе, часто использовал российский МИД и дипломатический корпус. Пригожин, как хозяин заведения, лично принимал гостей и таким образом оказывался на фотографиях вместе с высокими российскими официальными лицами. Так появились и фотографии с Путиным и Пригожиным в бабочке на заднем плане. Никаких иных сведений о том, что они знакомы и вообще каким-то образом пересекались, не существует, да и не может быть. Пригожин же использовал эту фотографию для блефа, для рассказов о том, что он «с Путиным на дружеской ноге».

Пригожин был одним из первых бизнесменов, кто понял силу пиара и рекламы. Поэтому, как только появился интернет, стал нанимать первых блогеров, которые давали рекламу его ресторану, а заодно гнобили его конкурентов, писали про них всякие гадости о том, что у них кухня невкусная или кто-то отравился. Из этих наемных блогеров сложился костяк команды, которая позже вырастет в целую информационную армию. Также Пригожин, благодаря ресторанному бизнесу, подрядам на банкеты и появившимся у него связям с сильными мира сего, зашел на рынок питерской недвижимости, построил в Петербурге элитный коттеджный ЖК.

Затем Пригожин стал получать подряды на поставки школьного питания, а дальше, опять же через питерских друзей, познакомился с еще одним выходцем из Питера — тогдашним министром обороны Сердюковым. Так Пригожин оказался одним из первых, кто стал обслуживать Министерство обороны, в том числе по контрактам на поставку питания.

Чтобы показать начальству в Министерстве обороны, какой он патриот, Пригожин стал им демонстрировать свои информационные возможности. Дескать, у вас в министерстве своих информационных войск нет, а я стану вашими информационными войсками. Так возникли «ольгинские кремлеботы», которые никакого отношения к Кремлю не имели, но в социальных сетях вовсю «мочили» американцев, натовцев, а заодно и нашу внутреннюю оппозицию. Именно они вмешались в американские выборы, агитируя за Трампа, что позволило США обвинить Россию в давлении на американцев, хотя официальный Кремль к этому никакого отношения не имел. Таким образом Пригожин подставил Российскую Федерацию.

За такую информационную работу Пригожин, естественно, требовал поощрения, а именно расширения сети контрактов с Министерством обороны. Дошло до того, что контракты стали составлять по 180 миллиардов рублей в год, причем около трети шли напрямую в карман лично Пригожина.

Нужно четко понимать, что как раз с «паркетными генералами» и интендантами в Министерстве обороны Пригожин прежде всего и имел связи. Именно через них он оказался и в Африке, причем исключительно ради денег. Пригожину тогда повезло встретить реального профессионального военного Дмитрия Уткина с позывным «Вагнер», который как раз и является основателем группы «Вагнер». Таким образом, не Пригожин создал ЧВК «Вагнер», а совершенно другой человек.

Пользуясь контактами в Министерстве обороны, он вышел на руководства некоторых африканских стран, особенно с непрочными режимами, которым предложил военные и информационные услуги. Пригожин предоставил целый пакет: ЧВК, которая поможет этим ребятам остаться у власти, плюс политтехнологи и информационщики Пригожина должны были создавать благоприятный имидж. Естественно, африканские вожди платили за все эти услуги ему щедрой монетой. Заработки Пригожина, учитывая золото и алмазы в этих африканских странах, росли просто баснословно.

Дальше через эти же военные связи Пригожин попал и в Сирию, за которую с ним расплачивались контрактами Министерства обороны, где он стал одним из генеральных подрядчиков. Таким образом, Министерство обороны стало заложником Пригожина —цены на поставки министерству были у Пригожина монопольными и рваческими. В то же самое время в очереди стояло огромное количество других подрядчиков, которые могли бы всё делать качественнее и дешевле.

Далее Пригожин через Навального запустил «утку», что он личный повар Путина, чуть ли не личный его друг. Это требовалось ему для того, чтобы воздействовать на тех чиновников, которые не владели информацией и действительно думали, что Пригожин вхож в Кремль. На самом деле Пригожин был никуда не вхож —чистой воды хлестаковщина. Тем не менее слухи о связях на самом верху помогали ему получать контракты в регионахна поставки питания в школьные столовые и тому подобное. А вот в Санкт-Петербурге со стороны Беглова он получил отказ. Губернатор северной столицы счел, что цены невыгодны для города. Аналогично и губернатор Свердловской области Куйвашев, ознакомившись с предложениями Пригожина, с ценами по поставкам детского питания, рассудил, что есть подрядчики, которые сделают качественнее и дешевле. За отказ в сотрудничестве с Пригожиным Куйвашева и Беглова стали месяцами поливать помоями в СМИ пригожинские тролли.

Не избежал этой судьбы и Шойгу, который, разорвав контракты Министерства обороны с пригожинскими структурами, моментально превратился во врага. Все информационные войска Пригожина были срочно отозваны со всех фронтов, и все пушки теперь стали палить по нашему собственному Министерству обороны. Так что в основе конфликта лежат вовсе не патриотические устремления Пригожина, что якобы ему "снарядов недодают«— снарядов ему давали столько же, сколько и всем и даже больше, о чем свидетельствуют обнародованные отчеты Министерства обороны. Причиной сталапотеря 60 миллиардов рублей в год, которых Пригожина Шойгу просто-напросто лишил.

Но у Пригожина всегда оставался инструмент шантажа МО в качестве «Вагнера». Дескать, я же зарплату вагнеровцам плачу из своих средств, и если вы мне закрыли контракты с Министерством обороны, то где я буду брать деньги? Поэтому хочешь не хочешь, а вынуждены вы, ребята, будете мне платить. Таким образом, пока у Пригожина оставался в руках «Вагнер», ему можно было надеяться, что для выплаты зарплат ему какие-то контракты будут все равно давать.

Но последней каплей стало то, что в ответ на всю критику, на то, что полгода его поливали грязью, Шойгу объявил, что все бойцы частных военных компаний, «вагнеровцы» и другие добровольческие отряды, должны заключить контракт с Министерством обороны напрямую, без посредничества всевозможных Пригожиных. Таким образом, Пригожин столкнулся с опасностью потерять «Вагнер», этот последний актив, с помощью которого он выбивал у Министерства обороны контракты. Это привело к тому, что у Пригожина просто не осталось никаких других вариантов, кроме как устраивать мятеж.

Почему Пригожин решил пойти на обострение ситуации? Потому что он реально был уверен в своей популярности, в том, что его поддержат в обществе. Он был уверен, что весь «Вагнер», все 25 тысяч человек пойдут за ним, что за ним пойдет какая-то часть простых солдат, которых он якобы защищает. Он был уверен, что за ним пойдет большая часть общества, что в крупных городах России люди выйдут на митинги протеста. Он думал, что по дороге в Москву к нему присоединяться в знак солидарности мирные люди, а, следовательно, можно протаранить власти, прикрывшись ими, что сделает невозможным применение военной силы, а уж с Росгвардией они справились бы, как считал Пригожин. Но, как выясняется, надежды его были тщетны: россияне не поддались на провокацию.

Конечно, его «поход на Москву» и все его расчеты были абсолютным безумием. План легкого путча провалился по нескольким причинам. Мы ответили на вопрос, почему Пригожин пошел, что называется, ва-банк: прежде всего бизнес-интересы, безвыходная ситуация в плане потери контрактов и отказах в контрактах в Питере, Екатеринбурге, в армии и так далее, угроза потери «Вагнера», последнего актива, с помощью которого он вышибал из Министерства обороны деньги, непомерные амбиции, как говорят в народе, «звезду словил человек», вообразил себя героем, а также неадекватная оценка реальности. Теперь отвечаем на вопрос, почему путч провалился и почему всё кончилось так, как кончилось.

Первое самое главное и важное — это позиция президента. Напомним, что во всех своих выпадах Пригожин Путина никогда не трогал по одной простой причине. Это разрушило бы миф для элит, что он друг Путина. Он рассчитывал, когда шел на обострение ситуации, что Путин выступит в роли некого арбитра, как-то уравновесит всех, вернет ему контракты, и тогда все мирно разойдутся. Но позиция президента оказалась совершенно однозначной: он назвал случившееся мятежом и предательством.

Жесткая оценка Путина стала сигналом абсолютно для всех элит. Все высшие официальные лица, сенаторы, депутаты Государственной думы, губернаторы выступили и заявили, что Пригожин — мятежник и предатель. Таким образом, было продемонстрировано, что никаких союзников в каких бы то ни было государственных корпорациях у него нет вообще. Если нужно занимать сторону, то однозначно все элиты выбирают президента, выбирают заклонную власть.

А дальше, конечно, наш глубинный народ, который Путина знает уже более 20 лет. Напомним, что рейтинг Пригожина в России примерно 3 процента, у Путина по последним данным — 78-80 процентов. То есть рейтинг Пригожина не просто катастрофически низок — он примерно равен статистическим колебаниямрейтинга Путина. Поэтому рассчитывать на поддержку широких слоев общества было со стороны Пригожина глупой авантюрой. Даже более-менее лояльная Пригожину публика отвернулась от него. Он не только не получил поддержку народа, но и потерял большинство союзников, которые все полгода в конфликте с Министерством обороны его поддерживали.

И не только бойцы на фронте,, но и собственный «Вагнер» не стал его поддерживать полностью. В Ростов с Пригожиным пришли из 25 тысяч только несколько тысяч «вагнеровцев», около половины остались в лагерях, где они находились на отдыхе. И по дороге, видя, как развиваются события, видя, что к ним никто не присоединяется, а наоборот вся страна их проклинает, некоторые стали отставать от колонны. Например, часть вагнеровцев ушла на Белгород и там благополучно сдалась Росгвардии. В конечном итоге до поселка Красное в Липецкой области дошло порядка 3 тысяч «вагнеровцев». Там они и остановились, так как были предупреждены, что под Серпуховом уже развернуты войска и если они не сложат оружие, то будут просто уничтожены. Даже если бы Пригожин не пошел на условия, которые ему продиктовал Лукашенко, все равно этот мятеж кончился бы довольно быстро и для Пригожина очень плохо.

Вмешательство Лукашенко в эту ситуацию совершенно понятно. Путинне мог на равных разговаривать с предателем и террористом. С другой стороны, какой-нибудь российский губернатор не мог выступить как полноценным гарантом договоренностей, потому что это не в рамках их полномочий. А вот президент другой страны на такую роль подходил. Поэтому Лукашенко оказался оптимальной фигурой. Он и дал Пригожину ряд гарантий, которые в итоге были согласованы с российским руководством. Свобода и возможность выехать за рубеж — это та цена, которую пришлось заплатить за то, чтобы не пролилась кровь тысяч людей.

Следующий вопрос, что будет Пригожин делатьдальше? Осознает ли он то, что случилось? Впишется ли в какие-то белорусские структуры или будет вести жизнь пенсионера? Это всё совершенно не важно, потому что из большой политики он уже выбыл. Человек, которого ждала другая судьба, если бы он был более скромным, менее прожорливым, если бы его бизнес-амбиции не заставили его повторить путь старухи из сказки, что осталась у разбитого корыта.