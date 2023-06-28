Российские ученые создали новый метод синтеза керамики для диодов и лазеров

В России разработали новый метод производства люминофорной керамики, которая необходима для изготовления диодов, лазеров и люминесцентных ламп. Технология изготовления, по словам создателей, отличается от аналогов высокой производительностью. Отмечается, что метод даст возможность точно управлять свойствами продукта. Кроме того, в будущем благодаря новой технологии удастся создавать материалы для современной фотоники, сообщает телеканал «Известия». Сейчас же используемые методы синтеза люминофорной керамики могут приводить к появлению дефектов в материале.

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