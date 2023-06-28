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Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранных аппаратов ИВЛ

Минпромторг: запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходим для поддержки предприятий РФ
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести запрет на закупки для государственных и муниципальных нужд иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Изменения предполагается внести в постановление от 30 апреля 2020 года № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств».

«Решение ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо с целью поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме», — рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Там уточнили, что суммарные производственные мощности российских производителей аппаратов ИВЛ составляют до 36 тыс. единиц в год. В то время как среднегодовая потребность в аппаратах ИВЛ для государственных и муниципальных нужд, по данным единой информационной системы в сфере закупок, оценивается на уровне 2,7 тыс. единиц.

Запрет коснется только тех видов аппаратов ИВЛ, которые производятся в РФ и успешно применяются в системе здравоохранения, добавили в ведомстве.

«Проект постановления правительства РФ по данному вопросу проходит согласование и будет направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, в том числе в Минздрав России. При поступлении соответствующих замечаний от Минздрава России как потребителя данной продукции со стороны системы здравоохранения виды аппаратов ИВЛ, предлагаемые проектом постановления правительства РФ, могут быть уточнены», — объяснили в министерстве.

Как подчеркнули в Минпромторге, проект направлен на повышение суверенитета отечественного производства и будет стимулировать производителей РФ к новым разработкам и повышению уровня локализации производства аппаратов искусственной вентиляции легких различных типов.

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Ранее, 15 февраля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения и отметил, что в стране в текущем году будет построено 1,2 тыс. объектов медицинской инфраструктуры.

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