Уголовное дело возбудили после пожара на речном судне в Коми

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на буксире-толкаче в Республике Коми. Ущерб от происшествия превысил 1 млн рублей.

Пожар произошел 21 июня в акватории реки Печоры в районе села Усть-Уса Усинского района. Во время работ произошло возгорание, выгорел гальюн толкача. Никто не пострадал. К происшествию привели сварочные работы.

В ходе проверки Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»). Назначены необходимые экспертизы, пишет ИА «Комиинформ».

В ночь на 28 июня пожар произошел на неэксплуатируемом грузовом теплоходе в Астрахани. Площадь горения составила 50 кв. м.