Теплоход загорелся при проведении огневых работ в Астрахани

В Астрахани ликвидировано горение теплохода. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Сообщение о горении поступило в ночь на 28 июня с улицы Пушкина. Пожар начался с моторного отсека неэксплуатируемого грузового теплохода. Общая площадь горения составила 50 кв. м. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Пострадавших при пожаре нет. Ликвидировать горение удалось менее чем за полтора часа.

23 мая на теплоходе в Ханты-Мансийском автономном округе произошли хлопок и пожар. В результате горения погиб один человек, пятеро пострадали. Во время тушения теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт.