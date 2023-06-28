Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП

Минэкономразвития России и крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery (входит в «Медиа1») на базе центров «Мой бизнес» открывают совместную программу «Реклама от рубля», в рамках которой предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

Каждому предпринимателю при пополнении рекламного счета на любую сумму от 1 рубля станет доступно 10 тыс. бонусных рублей и бесплатная разработка рекламного креатива. Кроме того, владельцев малого и среднего бизнеса обучат самостоятельному запуску кампаний в наружной рекламе на вебинарах и персональных консультациях.

«Сегодня в России более 213 тысяч компаний непосредственно занимаются рекламной деятельностью и хорошо знакомы со всеми рекламными продуктами, но для большинства МСП – это незнакомый инструмент развития бизнеса. Поэтому мы уже реализуем программы с VK, Ozon, “Ярмаркой мастеров” и планируем запуск новых на интернет-платформах. Теперь мы запускаем программу по размещению наружной рекламы. Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Цифровая наружная реклама третий год подряд демонстрирует самые высокие темпы роста. По итогам 2022 года сегмент вырос на 24%, а в I квартале 2023-го — более чем на 40%, по данным Admetrix.

«Мы давно убеждены, что продукты и услуги российских предпринимателей ничуть не уступают зарубежным. Последний год лишь подтвердил это. Наша экономика продолжает развиваться в самых, казалось бы, экстремальных условиях — и это огромная заслуга малого и среднего бизнеса. Предприниматели из регионов достойны передовых каналов продвижения по самым выгодным условиям. Поэтому мы заключили партнерство с сервисом “Мой бизнес”. Надеемся и верим, наш совместный проект станет связующим звеном между бизнесменами и потребителями», — отметила директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина.

Разместить рекламу по программе поддержки можно в 32 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Владивостоке, Екатеринбурге, Златоусте, Иркутске, Казани, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Миассе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новокузнецке, Омске, Перми, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Саратове, Ставрополе, Тамбове, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Чебоксарах и Ярославле.

Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центры «Мой бизнес». Также можно оставить онлайн-заявку по ссылке. Программа доступна до 30 сентября. Воспользоваться ей смогут 1 млн предпринимателей.

Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы VDOOH: рассказать о своем бизнесе можно на билбордах в родном городе или, при необходимости, по всей стране. Центры «Мой бизнес» работают в 84 регионах России. Найти ближайший центр можно на портале мойбизнес.рф. Предприниматели Москвы могут обратиться за получением поддержки по данной программе в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Gallery — лидер рынка цифровой наружной рекламы (по количеству сетевого цифрового инвентаря, по данным Admetrix за март 2023 года). Компания присутствует на рынке наружной рекламы 29 лет. В ее активе более 15 тыс. собственных рекламных поверхностей в 34 городах России. Gallery также является флагманом диджитал-направления с крупнейшей в стране федеральной сетью цифровых рекламных конструкций среди операторов наружной рекламы, насчитывающей более 840 экранов с технологией Wi-Fi-аналитики. С 2018 года входит в группу компаний «Медиа1».

«Медиа1» — ведущая российская группа компаний, объединяющая динамично развивающиеся медиаактивы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», канал «Солнце», оператора наружной рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». Общий охват аудитории составляет более 100 млн человек в месяц. Ключевой приоритет компании — развитие активов в традиционной и цифровой среде с акцентом на высокую экономическую эффективность и лидерство в выбранных нишах.