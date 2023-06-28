В Уфе установили рекорд по хороводу в национальных костюмах

В Уфе установили мировой рекорд по «самому массовому хороводу круг в круге в национальных костюмах». Его зафиксировал основатель и главный редактор Книги рекордов России, кандидат философских наук Станислав Коненко, сообщает «МедиаКорСеть» в среду, 28 июня.

Рекорд установили накануне, во второй день международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». В этом году мероприятие проходит в рамках Х Форума регионов России и Белоруссии, на котором братские страны демонстрируют свои лучшие достижения.

По информации «Башинформ», в хороводе приняли участие 2834 человека. Они приехали из 54 районов и девяти городов Башкирии. Также к хороводу присоединились гости форума. Хореографом выступил заслуженный работник культуры Белоруссии Александр Родионов.