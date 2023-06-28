Один человек погиб и три пострадали в результате ДТП в Сургутском районе

Один человек погиб и три пострадали в результате ДТП в Сургутском районе

2023-06-28 08:18:37

2023-06-28 08:18:37

2023-06-28 08:18:37

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru