Два российских фрегата прошли вдоль восточного побережья Тайваня

Министерство обороны Тайваня сообщило о проходе двух российских фрегатов вдоль восточного побережья острова. Соответствующее заявление опубликовано 27 июня на сайте ведомства.

Указывается, что корабли плыли с юга на север через восточные воды и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао. При этом тайваньские военные следили за перемещениями фрегатов ВМФ РФ, вследствие чего были задействованы самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы.

Ранее этим же днем пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что корветы «Громкий» и «Совершенный» пересекли Южно-Китайское море и зашли в южную часть Филиппинского моря. Корабли действуют в данной зоне в рамках дальнего морского перехода.

19 июня силы ТОФ занимались завершающим этапом оперативного учения в дальней морской зоне. Экипажи кораблей в акваториях Японского и Охотского морей и расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) отработали совместные действия по уничтожению отряда кораблей условного противника.