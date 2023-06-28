В Санкт-Петербурге нашли три мины во время похорон кота
В Санкт-Петербурге местные жители во время похорон кота нашли три мины. Об этом стало известно 28 июня.
Похоронить кота хозяева решили в лесу около СНТ «Нижняя Колония», и, когда начали копать могилу, обнаружили три мины, передает 78.ru. К месту находки вызвали правоохранительные органы.
Саперы обнаружили на месте склад подобных боеприпасов. Специалисты продолжают работать на месте.
Ранее, 3 мая, в двух районах Брянской области за сутки обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Саперы изъяли и вывезли боеприпасы в безопасное место, после чего была проведена процедура уничтожения.