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В Санкт-Петербурге нашли три мины во время похорон кота

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Фото: 78.ru
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В Санкт-Петербурге местные жители во время похорон кота нашли три мины. Об этом стало известно 28 июня.

Похоронить кота хозяева решили в лесу около СНТ «Нижняя Колония», и, когда начали копать могилу, обнаружили три мины, передает 78.ru. К месту находки вызвали правоохранительные органы.

Саперы обнаружили на месте склад подобных боеприпасов. Специалисты продолжают работать на месте.

Ранее, 3 мая, в двух районах Брянской области за сутки обнаружили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Саперы изъяли и вывезли боеприпасы в безопасное место, после чего была проведена процедура уничтожения.

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